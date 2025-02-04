Dereli'ye hüzünlü veda...

1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerium’un kurucularından Fenerbahçeli yönetici Mehmet Salih Dereli ailesi ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Salih Dereli, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Kara Şehitliği Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç'da ceneza törenine katılan isimler arasındaydı. İş, spor ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden olan Mehmet Salih Dereli'ye 2016 yılında karaciğer nakli yapılmış ve Eylül 2024'te ise rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Onur AYDIN