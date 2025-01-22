"Başımız sağ olsun"

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de salı günü saat 03.30'da çıkan yangın, büyük bir faciaya neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde yaptığı yeni açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu. Cemiyet hayatının tanınmış simaları, Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili derin üzüntülerini dile getirdiler. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan; Ümit Boyner, Yasemin Özilhan, Caroline Koç, Sanem Tezman, Elif Dürüst, Suzan Şen, Melda Kosif ve Beyza Uyanoğlu suçluların cezalarını çekmesini isteyerek yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediler.