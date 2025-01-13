Spears ve Hadid'de yangından etkinlendi!

Bella Hadid, Los Angeles'taki yangında küle dönen evler arasında kendi çocukluğunun geçtiği evin de olduğunu duygusal bir mesajla paylaştı. 28 yaşındaki ünlü süper model, Instagram paylaşımında, annesi Yolanda Hadid'in eskiden sahibi olduğu Malibu'daki evinin de yangından etkilendiğini açıkladı. Bella Hadid, ablası Gigi Hadid ile büyüdükleri evin alevler içinde kalmış halini paylaşırken; "Çocukluk yatak odası" notunu yazdı. Ünlü şarkıcı Britney Spears ise, Los Angeles'ın bazı bölgelerini saran ve pek çok evin kül olmasına neden olan yangınlar nedeniyle, Thousand Oaks bölgesindeki 7,4 milyon dolarlık malikanesinden tahliye edilmek zorunda kaldığını açıkladı. 43 yaşındaki şarkıcı, haberi Instagram hesabından paylaşırken, bir otele gitmek için yolda dört saat geçirdiğini söyledi. Bölgede yangınlar nedeniyle binlerce kişinin tahliye edilmesi sonucu yoğun bir trafik oluştu.