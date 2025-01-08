Sabancı'dan özel radyo programı...

Kiss FM’de her Pazar arkadaşları için dj'lik yaparak playlist’ler hazırlayan iş insanı Suzan Sabancı, özel bir projeyle yeniden dinleyicilerle buluşacak. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, bu kez Türkçe müzik severler için hazırladığı seçkiyle, Kiss Türk radyosunda özel bir programa imza atacak. Bu tek seferlik özel gala yayını, 10 Ocak Cuma günü saat 20.00’da, Kiss Türk radyosunda dinleyicilerle buluşacak. Sabancı; “Türkçe şarkılar, benim en büyük keyifle ve hissederek dinlediğim eserler. Bizi, duygularımızı ve kültürümüzü en güzel şekilde yansıtan da yine Türkçe şarkılar. Çocukluğumuz, aile hayatımız, dostluklarımız, arkadaşlıklarımız ve hatıralarımız… Hepsi bu şarkılarda hayat buluyor. Uzun zamandır Türkçe bir yayında yer almak istiyordum. Dinleyicilerden gelen yoğun talep üzerine, büyük bir heyecanla Kiss Group ile birlikte bu projeyi hayata geçirdik ve özel bir liste hazırladık. Ancak seçim yapmak hiç ama hiç kolay olmadı; o kadar çok güzel şarkı var ki! Zaman kısıtlaması nedeniyle yalnızca bazılarını dahil edebildim. Koyamadığımız şarkılar için umarım başka bir fırsatta bunu telafi edebiliriz. Bu özel seçkinin keyifle dinlenmesini diliyorum. Bu vesileyle, yaşamımıza renk katan, bizlere heyecan ve güzel anlar yaşatan tüm değerli sanatçılarımıza da yürekten teşekkür ederim. İyi ki varlar!”