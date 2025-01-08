Güncel

Sabancı'dan özel radyo programı...

Her pazar arkadaşları için dj'lik yaparak istek parçaları çalan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, özel bir projeyle yeniden dinleyicilerle buluşacak.

Giriş: 08 Ocak 2025 Çarşamba
Sabancı'dan özel radyo programı...

Kiss FM’de her Pazar arkadaşları için dj'lik yaparak playlist’ler hazırlayan iş insanı Suzan Sabancı, özel bir projeyle yeniden dinleyicilerle buluşacak. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, bu kez Türkçe müzik severler için hazırladığı seçkiyle, Kiss Türk radyosunda özel bir programa imza atacak. Bu tek seferlik özel gala yayını, 10 Ocak Cuma günü saat 20.00’da, Kiss Türk radyosunda dinleyicilerle buluşacak. Sabancı; “Türkçe şarkılar, benim en büyük keyifle ve hissederek dinlediğim eserler. Bizi, duygularımızı ve kültürümüzü en güzel şekilde yansıtan da yine Türkçe şarkılar. Çocukluğumuz, aile hayatımız, dostluklarımız, arkadaşlıklarımız ve hatıralarımız… Hepsi bu şarkılarda hayat buluyor. Uzun zamandır Türkçe bir yayında yer almak istiyordum. Dinleyicilerden gelen yoğun talep üzerine, büyük bir heyecanla Kiss Group ile birlikte bu projeyi hayata geçirdik ve özel bir liste hazırladık. Ancak seçim yapmak hiç ama hiç kolay olmadı; o kadar çok güzel şarkı var ki! Zaman kısıtlaması nedeniyle yalnızca bazılarını dahil edebildim. Koyamadığımız şarkılar için umarım başka bir fırsatta bunu telafi edebiliriz. Bu özel seçkinin keyifle dinlenmesini diliyorum. Bu vesileyle, yaşamımıza renk katan, bizlere heyecan ve güzel anlar yaşatan tüm değerli sanatçılarımıza da yürekten teşekkür ederim. İyi ki varlar!”

akbank Suzan Sabancı Kiss FM

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı'dan özel radyo programı...

Her pazar arkadaşları için dj'lik yaparak istek parçaları çalan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, özel bir projeyle yeniden dinleyicilerle buluşacak.

Güncel Özilhan'ın sanat turu...

Çağdaş sanat severlerden Yasemin Özilhan, bir galeriyi gezerek sanat turu attı.
Güncel Kızıyla dümene geçti

Genç iş insanı Buğra Toplusoy, kızı Talia ile birlikte dümene geçtiği anları 'Agaç yaşken eğilir' notuyla paylaştı.
Jet Set Resmen boşandılar!

Yıllar sonra yeniden başlayan ilişkilerini nikâh masasına taşıyan şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini resmen bitirdi.
Caddeler Bebek'te dolaştılar...

Uzun süredir caddelerde görünmeyen Esra Tümen, yakın dostu İpek Varol ile Bebek'te ortaya çıktı.
Güncel "Yıl 2001 sanırım"

Derin Mermerci, annesi Ender Mermerci ile çekilmiş eski fotoğraf karelerini yayınlayarak 2001 yılındaki uzun saçlı halini takipçileriyle paylaştı.

Magazin Hattı “Be The Legend” sergisi...

Kış turizminin Türkiye’deki en önemli adreslerinden biri olan Erciyes, resim sanatının birbirinden usta isimlerinin eşsiz eserlerinden oluşan “Be The Legend” adlı çok özel bir sergiye ev sahipliği yaptı.

Jet Set Jolie: "Yalancılardan nefret ediyorum"

Brad Pitt ile yıllar süren boşanma mücadelesi yeni sonuçlanan Angelina Jolie, anlaşma sonrası ilk röportajında, en sinir olduğu şeyin yalancılar olduğunu açıkladı.
Güncel "Kerem'le çok mutluyuz"

Oyuncu Kerem Bursin ile aşk yaşayan cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Melisa Tapan, ilişkileri hakkında konuşarak "Kerem'le çok mutluyuz" dedi.
Caddeler Hakkolar Bebek'te...

Hafta sonunu Bebek'te değerlendiren Bettina Machler, oğlu Can Hakko ve kızı Pia Hakko Yeşil ile caddedeydi.
Haftanın Şıkları Zarif tarz...

Neslihan Sabancı

Jet Set Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.