31. yıla golflü kutlama...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile yurdumuzda golf sporunun gelişmesine büyük emeği olan iş insanı Raif Bilir ile dostlukları ve iş ortaklıklarının yanısıra golf sporuna olan düşkünlükleri ile tanınırlar. İki ortak her yılbaşı sabahı başbaşa geleneksel hale gelen golf maçlarının bu yıl 31. Yılı Ataşehir Golf Kulübü'nde kutladılar. Sabah erkan saatlerde başlayan heyecan dolu buluşmaya Milli golfcümüz Deniz Sapmaz'da eşlik etti. Ataşehir Golf Kulübü Kurucusu Murat Karaduman başkanı Selahattin Özdoğan ve dostların yer aldığı kutlama renkli anlara sahne oldu.

Hakan YAĞCI