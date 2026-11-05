Lüks güzellikte Türk imzası...

Suzan Sabancı ve Gökhan Eşeli’nin kurduğu, uzun ve sağlıklı yaşam (longevity) vizyonunu ileri biyoteknoloji ve sofistike cilt bakım anlayışıyla buluşturan SUZI X, Amerikan lüks güzellik pazarına iddialı bir giriş yaptı. New York’taki seçkin lansmanının ardından marka, şehrin en prestijli adreslerinden Fifth Avenue’de bulunan, dünyanın önde gelen iş, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getiren özel üyelik kulübü CORE Club’ın seçkin ürün portföyüne girerek satışa sunuldu. SUZI X, bu stratejik adımla küresel lüks güzellik dünyasında kendine özgü bir konum inşa etme hedefini güçlü bir şekilde ortaya koydu.