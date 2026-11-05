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İstanbul'un mirası Koç Holding katkılarıyla Londra'da...

Koç Holding iş birliğiyle Victoria and Albert Müzesi'nde gerçekleştirilecek "Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk" sergisi, 7 Kasım'da Londra'da açılıyor.

Giriş: 05 Kasım 2026, Perşembe 09:32
İstanbul'un mirası Koç Holding katkılarıyla Londra'da...
KERİM RAHMİ KOÇ, ALİ KOÇ, ÖMER KOÇ, CAROLINE KOÇ, ÇİĞDEM SİMAVİ, İPEK KIRAÇ, ESRA KOÇ
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ
GENEL
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
İstanbul'un mirası Koç Holding katkılarıyla Londra'da...
KERİM RAHMİ KOÇ, ALİ KOÇ, ÖMER KOÇ, CAROLINE KOÇ, ÇİĞDEM SİMAVİ, İPEK KIRAÇ, ESRA KOÇ
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ
KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ
GENEL
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ

Bu yıl 100’üncü yılını kutlayan Koç Topluluğu, Vehbi Koç Vakfı bünyesindeki kültür kurumları ve Topluluk şirketlerinin bu alandaki çalışmalarıyla sanatın farklı disiplinlerini geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor. Koç Holding, kültür sanat alanındaki uzun soluklu katkılarını, dünyanın önde gelen müze grupları arasında yer alan ve insanlığın 5 bin yıllık yaratıcı üretimine ışık tutan Victoria and Albert South Kensington’da, İstanbul'un kültürel zenginliğine odaklanacak bir sergiye destek olarak uluslararası boyuta taşıyacak. Victoria and Albert Müzesi, Koç Holding iş birliğiyle düzenlenen “Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk” sergisine ev sahipliği yapıyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da 7 Kasım’da kapılarını ziyarete açacak olan sergi, İstanbul'un, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yaptığı 1600 yıllık dönemde yaratıcı üretimin nasıl şekillendiğini anlatacak. Koç Holding’in katkılarının yanı sıra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze ve kuruluşların da ödünç eserler verdiği sergi, 9 Mayıs 2027 tarihine kadar devam edecek. Serginin açılışına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline N. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Çiğdem Simavi, Kerim R. Koç, Esra Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Sadberk Hanım Müzesi Direktörü Hülyâ Bilgi katıldı. M.S. 330’dan 1922’ye uzanan tarih aralığını kapsayan sergi, dört ana bölümden oluşuyor. Sergide, kıymetli saf ipekli dokumalardan çini ve seramiklere, mozaiklerden değerli metal ve murassa eserlere, heykellerden mimari süsleme ögelerine, el yazmalarından tablolara uzanan geniş bir yelpazede 200’ü aşkın eser yer alıyor.

Ömer Koç: “Sergi, İstanbul’un eşsiz zamansızlığını gösteren üstün sanat eserlerini bir araya getiriyor.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, sergi kitabında yer alan takdîm yazısında İstanbul’un onu dünyâdaki diğer şehirlerden ayıran zamansız bir niteliği olduğunu kaydetti. Eşsiz coğrafî konumunun İstanbul’a hiç tükenmeyen bir canlılık kazandırdığını belirten Ömer Koç, şehrin her dönemde ticâretin, sanatın ve zanaatın merkezi olduğunu ifade etti. Osmanlıların kendi zengin kültürel geleneklerini Bizans geçmişiyle birleştirerek olağanüstü bir sentez yarattıklarını kaydeden Koç, “Yüzyıllar boyunca burada üretilmiş ve bugün dünyânın dört bir yanındaki müze ve koleksiyonlarda korunup sergilenen sanat eserleri, İstanbul’un kültürel mirâsının evrensel niteliğine ve kalıcı etkisine şâhitlik ediyor. Bu eserler hep birlikte bir dayanıklılık, yenilenme ve kültürel canlılık hikâyesi anlatıyor. Bu hikâye, Konstantinopolis’ten günümüz Türkiye’sinin İstanbul’una uzanan bir yolculuktur. Bu nedenle Victoria and Albert Müzesi’nin düzenlediği ‘Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk’ sergisine destek vermekten büyük gurur ve onur duyuyoruz. Sergi, İstanbul’un eşsiz zamansızlığını gösteren üstün sanat eserlerini bir araya getiriyor” ifadelerini kullandı. Serginin öne çıkan eserleri arasında, 1479 yılında Venedikli sanatçı Gentile Bellini tarafından resmedilen ve Londra National Gallery’den ödünç alınan Fatih Sultan Mehmed’in ünlü portresi; Topkapı Sarayı Koleksiyonu’ndan, II. Selim’e ait, 16. yüzyıla tarihlenen, zerbaft dokumadan yapılmış ışıltılı bir kaftan da yer alıyor. Bizans imparatorlarının Büyük Sarayı’nın özgün bezemesinden günümüze ulaşan tek örnek olan, 6. yüzyıla ait çarpıcı mozaikler, 1935 yılında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılmalarından bu yana ilk kez İstanbul dışında sergileniyor. Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu’ndan 19. yüzyıla ait Osmanlı kadın kıyafetleri ve hat sanatının seçkin örnekleri ile Yapı Kredi Koleksiyonu’ndan Osman Hamdi Bey’in “Gezintide Kadınlar” adlı tablosu da sergide yer alacak.

Tim Stanley: “Heyecan verici bir macerâ oldu.”

Serginin küratörü Tim Stanley konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Bu sergiyi hazırlamak, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarını bir araya getiren heyecan verici bir macerâ oldu. Bu imparatorlukların önce Konstantinopolis, ardından İstanbul olarak bilinen başkentleri, geçmişte de bugün de dünyânın en önemli şehirlerinden biri olmuştur. İmparatorluklar başkentinde bu kendine has ikili-tarih boyunca ortaya çıkan sanatsal fikirler, dünyâda hâlâ önemli bir rol oynamaktadır. Bu iki imparatorluğun hikâyelerini ve muhteşem sanat eserlerini bir araya getirerek Konstantinopolis ve İstanbul’un yolculuklarını kendi dünyalarından alıp beraber sahneye taşıdık.”

Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk londra koçholding
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