Mermerci'den patili dostlar için seferberlik...

Derin Mermerci, sokak hayvanları için yürüttüğü fedakar çalışmalarla bir kez daha takdir topladı. Sokağın patili dostları için gece gündüz demeden koşturan Mermerci, yaptığı son paylaşım ve düzenlenen anlamlı yardım etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Can dostların yaşam mücadelesine destek olmak adına yoğun bir tempoda çalışan Derin Mermerci, sosyal medya hesabından paylaştığı sitemkar ama bir o kadar da sevgi dolu notla duygularını dile getirdi. Günün geç saatlerine kadar sahadan ayrılmayan Mermerci, yaşadığı anı şu sözlerle özetledi: "Saat 9 olmuş; kızlarım arıyor nerdesin anne diye? Ben nerde miyim? Allah’ın sessiz kulları için çabalıyorum. Evden eşya getirip, diğer hattan hocamla kısırlaştırma yapıyorum. Bu iş gönül; bu yol deli işi... Sonu YOK!" Paylaşımıyla hayvan hakları mücadelesinin görünmeyen zorluklarına ve harcanan büyük fedakarlıklara dikkat çeken Mermerci, annelik sorumluluğu ile sokaktaki canlara duyduğu sorumluluk arasında kurduğu duygusal köprüyle takipçilerinden büyük alkış aldı. Etkinlikten elde edilecek gelirin tamamı, Bir Can Bir Candır Derneği’nin tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda sokaktaki canlar için kullanılacak. Mermerci'nin çağrısıyla moda dünyası ve cemiyet hayatı, bu anlamlı dayanışmada buluşmak üzere Bebek'teki mekanda bir araya geliyor.