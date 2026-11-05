Kanser tedavisinde yerli başarıya TÜSEB Ödülü...

Türkiye’nin lider ilaç şirketi Abdi İbrahim, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’nde Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü’ne layık görüldü.Abdi İbrahim’in, TÜSEB iş birliğiyle yürüttüğü proje kapsamında, dünyada kanser tedavisinde en çok kullanılan ilacın biyobenzeri Türkiye’de geliştirildi.Ödülün gerekçesinde, Abdi İbrahim’in Türkiye’de ilaç hammaddesi ve ilaç üretiminin temellerini oluşturan alanlarda gösterdiği üstün çabaya dikkat çekildi. Ödülü, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 2002 yılından bu yana Türk ilaç sektörünün kesintisiz lideri olan yüzde 100 yerli ilaç şirket Abdi İbrahim’e ödül, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul’da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamındaki törende takdim edildi. T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TÜSEB tarafından sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında Ar-Ge, inovasyon, yerlileşme ve bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla verilen ödüller, Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’ın adını taşıyor. Yeni nesil akıllı kanser tedavilerinde kullanılan ve biyobenzeri Abdi İbrahim tarafından geliştirilen referans ilaç, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 31,7 milyar dolarlık satışla dünyanın en çok satan ilacı oldu. Abdi İbrahim, bu ilacın biyobenzerini yurt dışından teknoloji transferi yoluyla değil, kendine ait klonları kullanarak, hücre aşamasından itibaren kendi bilimsel ve teknolojik yetkinlikleriyle geliştirdi.

Nezih Barut: “Biyoteknolojiyi, tıpkı savunma sanayii gibi stratejik bir alan olarak görüyoruz”

114 yıllık geçmişiyle Türk ilaç sanayisine öncülük eden Abdi İbrahim, biyoteknolojide ilaç geliştirme ve üretim yetkinliğini güçlendirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Şirketin 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği AbdiBio, biyoteknolojik ilaçları hücreden nihai ürüne kadar üretebilen bir altyapıya sahip. Şirket, 2.000 litrelik tek kullanımlık biyoreaktörlerle yıllık toplam 140.000 litre biyoreaktör hacmine ulaşabilecek bu altyapısıyla biyobenzer ilaçların etkin maddesini üretmeye başladı. Amaç, hem Türkiye’nin yeni nesil kanser ilacı ihtiyacına hem de dünya pazarlarına yanıt vermek.