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"Eğitimden İstihdama Fırsat Eşitliği Yaratmalıyız"

ESAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, PERYÖN 34. İnsan Odağında Yönetim Kongresi'nde konuşma yaptı.

Giriş: 04 Kasım 2026, Çarşamba 09:42
"Eğitimden İstihdama Fırsat Eşitliği Yaratmalıyız"
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
ERHAN- EMİNE SABANCI KAMIŞLI
"Eğitimden İstihdama Fırsat Eşitliği Yaratmalıyız"
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
ERHAN- EMİNE SABANCI KAMIŞLI

ESAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından düzenlenen 34. İnsan Odağında Yönetim Kongresi’nde konuşmacı olarak yer aldı. Kamışlı, “Yeni Neslin Gerçekleri: Gençleri Anlayarak, Geleceğe Yatırım Yapmak” başlıklı oturumda gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracak sosyal yatırım modellerini ve iş dünyasının sorumluluklarını paylaştı. Cenk Akıncılar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Esas Sosyal’in hayata geçirdiği projelerden elde edilen deneyimleri aktaran Emine Sabancı Kamışlı, gençlerin sadece mezun oldukları üniversitelerin tanınırlığıyla değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kamışlı, eğitimden istihdama geçiş sürecinde fırsat eşitliği yaratmanın ve gençlerin gerçek potansiyellerine odaklanmanın önemini vurguladı. Kalıcı etki yaratmanın yolunun ölçülebilir sosyal yatırımlardan geçtiğini belirten Kamışlı, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşları arasındaki stratejik iş birliklerinin sürdürülebilir başarı için kritik bir rol oynadığını ifade etti.

emine sabancı kamışlı PERYÖN 34. İnsan Odağında Yönetim Kongresi
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