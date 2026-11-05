Manuel Çıtak'ın 40 yıllık fotoğraf yolculuğu...

Türkiye’nin yakın dönem fotoğraf tarihine iz bırakan isimlerinden Manuel Çıtak’ın kırk yılı aşkın üretimini bir araya getiren “Manuel Çıtak: Kendine Ait Bir Ada” sergisi, İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nde açıldı. Sanatçının 1980’lerde başlayan fotoğraf yolculuğundan 2023’teki zamansız kaybına uzanan kapsamlı bir seçki sunan sergi, Çıtak’ın kendine özgü bakış açısını, sade üslubunu ve fotoğraf dünyasının farklı katmanlarını izleyiciyle buluşturuyor. Sergi, İstanbul Modern’in yeni müze binasının açılışından bu yana fotoğraf sergilerine destek veren Burgan Bank’ın dijital bankacılık markası ON Dijital sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Şehirde, kentin çeperlerinde ve kırsalda insanın varoluşuna odaklanan “Kendine Ait Bir Ada”, Çıtak’ın fotoğraf pratiğinin farklı dönemlerini ve yönlerini bir araya getiriyor. Sanatçının insan hâllerini incelikle yansıtan, hafızalara kazınmış siyah-beyaz kıyı fotoğraflarının yanı sıra renkli ve siyah-beyaz şehir manzaraları, portreleri, Anadolu’da ve çevre ülkelerde çektiği fotoğrafları ile döneminde henüz yaygınlaşmamış panoramik formatta ürettiği çalışmaları da sergide yer alıyor. 1980’lerden itibaren klasik belgesel fotoğraf anlayışıyla üretim yapan Çıtak, 1990’lardan başlayarak geliştirdiği yenilikçi yaklaşımıyla şiirsel belgesel fotoğrafın öne çıkan temsilcilerinden biri hâline geldi. Günlük yaşama duyduğu merak, seriler hâlinde çalışma eğilimi, güçlü entelektüel birikimi, kıvrak mizahı ve yalın anlatımıyla şekillenen fotoğraf dili, sanatçının geniş arşivinin temel özelliklerini ortaya koyuyor.

Türkiye’nin yakın dönem fotoğraf tarihine bütünlüklü bir bakış

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, serginin ve sanatçıyla kurulan uzun soluklu bağın önemini vurgulayarak, “İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi’nde, fotoğraf tarihimizde iz bırakmış sanatçıların üretimlerini yeni kuşaklarla buluşturmaya devam ediyoruz. Manuel Çıtak’ın İstanbul Modern’le ilişkisi müzemizin kuruluş yıllarına uzanıyor. 2004 yılında yapıtlarını koleksiyonumuza bağışlayarak müzemize duyduğu güveni ortaya koyan sanatçılardan biri olan Çıtak, fotoğraf koleksiyonumuzun oluşumundan itibaren hikâyemize eşlik etti. Sanatçının üretimine bütünlüklü bir bakış sunan ‘Kendine Ait Bir Ada’ sergimiz de bu uzun soluklu ilişkinin bir sonucu olarak ortaya çıktı” dedi.

Onur AYDIN