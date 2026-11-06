Dürüst'ün bakım günü...

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Elif Dürüst, güzellik ve bakım rutini için kuaför salonundaydı. Paylaşılan karelere yansıyan anlarda, ünlü ismin saçlarındaki yenilik dikkatlerden kaçmadı. Bakım gününde kuaförünün titiz çalışmasıyla saçlarına yepyeni bir form kazandıran Dürüst, son derece neşeli ve dinamik halleriyle objektiflere takıldı. Özellikle yeni saç kesimi, perçem detayları ve ışıltılı sarı tonlarındaki modern tarzı, takipçilerinden ve moda severlerden tam not aldı. Her daim şıklığı ve zarafetiyle adından söz ettiren başarılı isim, bu yepyeni ve taze tarzıyla kışa güçlü bir giriş yaptığının sinyallerini verdi. Bakım anındaki samimi ve doğal kareleri ise sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.