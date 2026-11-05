Alaton'dan "Yetkinin Ötesinde Liderlik" rehberi...

Ortak İdealler Derneği tarafından düzenlenen Meridyen 17 Programı’nın “Yetkinin Ötesinde Liderlik” vizyonu kapsamındaki son buluşması, Alarko Holding ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye’nin önde gelen lider adaylarını ve yöneticilerini bir araya getiren programda, Alarko Holding ve Ortak İdealler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ağırlandı. Etkinlik, katılımcıların "Kimsin? Kim Olmak İstiyorsun? Kim Olman Gerekiyor?" başlığı altında kendi aralarında gerçekleştirdikleri derinlikli beyin fırtınası ve liderlik sohbetleriyle başladı. Bu interaktif paylaşımların ardından sahneye çıkan Leyla Alaton, hem iş hayatındaki zengin tecrübelerini hem de kişisel liderlik yolculuğunu katılımcılarla paylaştı. Geleneksel yönetim anlayışlarının ötesine geçen "yetkinin ötesinde liderlik" kavramına vurgu yapan Alaton, samimi ve ilham verici konuşmasıyla öne çıktı.