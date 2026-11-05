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Alaton'dan "Yetkinin Ötesinde Liderlik" rehberi...

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton genç liderlerle bir araya gelerek "yetkinin ötesinde liderlik" tecrübelerini ve ilham veren hayat hikayesini paylaştı.

Giriş: 05 Kasım 2026, Perşembe 10:20
Alaton'dan "Yetkinin Ötesinde Liderlik" rehberi...
LEYLA ALATON 
LEYLA ALATON 
LEYLA ALATON 
GENEL
GENEL
GENEL
Alaton'dan "Yetkinin Ötesinde Liderlik" rehberi...
LEYLA ALATON 
LEYLA ALATON 
LEYLA ALATON 
GENEL
GENEL
GENEL

Ortak İdealler Derneği tarafından düzenlenen Meridyen 17 Programı’nın “Yetkinin Ötesinde Liderlik” vizyonu kapsamındaki son buluşması, Alarko Holding ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye’nin önde gelen lider adaylarını ve yöneticilerini bir araya getiren programda, Alarko Holding ve Ortak İdealler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ağırlandı. Etkinlik, katılımcıların "Kimsin? Kim Olmak İstiyorsun? Kim Olman Gerekiyor?" başlığı altında kendi aralarında gerçekleştirdikleri derinlikli beyin fırtınası ve liderlik sohbetleriyle başladı. Bu interaktif paylaşımların ardından sahneye çıkan Leyla Alaton, hem iş hayatındaki zengin tecrübelerini hem de kişisel liderlik yolculuğunu katılımcılarla paylaştı. Geleneksel yönetim anlayışlarının ötesine geçen "yetkinin ötesinde liderlik" kavramına vurgu yapan Alaton, samimi ve ilham verici konuşmasıyla öne çıktı.

Alarko Holding leyla alaton
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