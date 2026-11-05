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Ergene'den paylaşım, Başaran'dan beğeni...
Adı bir süredir Dr. Karaca Başaran ile aşk iddialarına karışan Yasemin Ergene, sosyal medyadaki yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Karaca Başaran'ın bu gönderiyi beğenmesi, ikili hakkındaki konuşmaları yeniden alevlendirdi.
Giriş: 05 Kasım 2026, Perşembe 09:58
Adı son dönemde Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddialarıyla anılan Yasemin Ergene, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Gündemden düşmeyen ikiliden dikkat çeken bir hamle geldi; Dr. Karaca Başaran, Yasemin Ergene'nin son gönderisini beğendi. Aşk yaşadıkları iddia edilen ve her adımları yakından takip edilen ikilinin bu etkileşimi, sosyal medyada yine kısa sürede gündem yaratırken, gözler ikiliden gelebilecek olası açıklamalara çevrildi.
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