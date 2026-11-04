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Zorlu'ya hüzünlü veda...

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türk iş dünyasının tanınmış isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 04 Kasım 2026, Çarşamba 14:28
Zorlu'ya hüzünlü veda...
İŞ İNSANI AHMET NAZİF ZORLU'NUN TABUTU BAŞINDA EŞİ ZÜLAL ZORLU VE KIZLARI ŞEMİNUR VE ŞULE ZORLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU.
ZÜLAL ZORLU, ŞEMİNUR AYDIN; AHMET NAZİF ZORLU'NUN CENAZE TÖRENİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ
ADNAN POLAT, ABDULLAH GÜL 
BÜLENT ECZACIBAŞI 
ALİ KİBAR 
ABDÜRRAHİM ALBAYRAK
RAİF DİNÇKÖK 
HİKMET ALBAYRAK 
HÜSAMETTİN BEYAZIT
HÜSNÜ ÖZEĞİN, AYŞECAN OKTAY 
ŞÜKRAN-EMİL GÜZELİŞ
MEHMET ALİ AYDINLAR
SERDAR BİLGİLİ 
SERRA TOKAR
AYLİN TAHİNCİOĞLU
SERDAR CÜMBÜŞ 
SİMLA BEYAZIT
YILDIRIM DEMİRÖREN 
GENEL 
Zorlu'ya hüzünlü veda...
İŞ İNSANI AHMET NAZİF ZORLU'NUN TABUTU BAŞINDA EŞİ ZÜLAL ZORLU VE KIZLARI ŞEMİNUR VE ŞULE ZORLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU.
ZÜLAL ZORLU, ŞEMİNUR AYDIN; AHMET NAZİF ZORLU'NUN CENAZE TÖRENİNDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ
ADNAN POLAT, ABDULLAH GÜL 
BÜLENT ECZACIBAŞI 
ALİ KİBAR 
ABDÜRRAHİM ALBAYRAK
RAİF DİNÇKÖK 
HİKMET ALBAYRAK 
HÜSAMETTİN BEYAZIT
HÜSNÜ ÖZEĞİN, AYŞECAN OKTAY 
ŞÜKRAN-EMİL GÜZELİŞ
MEHMET ALİ AYDINLAR
SERDAR BİLGİLİ 
SERRA TOKAR
AYLİN TAHİNCİOĞLU
SERDAR CÜMBÜŞ 
SİMLA BEYAZIT
YILDIRIM DEMİRÖREN 
GENEL 

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türk iş dünyasının duayen isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu, son yolculuğuna uğurlandı. 82 yaşında hayatını kaybeden iş insanı için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz cumartesi günü yoğun bakıma alınan Zorlu’nun vefatı, iş, siyaset ve cemiyet hayatını yasa boğdu. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Zorlu Ailesi taziyeleri kabul etti. Türk sanayisinin gelişimine uzun yıllar yön veren Ahmet Nazif Zorlu’nun cenaze törenine iş dünyasının önde gelen isimleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve çok sayıda isim katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla omuzlara alınan Ahmet Nazif Zorlu’nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülerek aile kabristanlığına defnedildi.

Onur AYDIN

Ahmet Nazif Zorlu cenaze töreni Zorlu Holding
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