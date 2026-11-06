"Hayatımın En Güzel Hediyesi"

Bettina Machler, hayat arkadaşı Sinan Dereli ile birlikteliklerinin 15. yılını duygusal bir paylaşımla kutladı. Sosyal medya hesabından Sinan Dereli ile olan mutlu anlarını ve aşk dolu duygularını takipçileriyle paylaşan Machler, sevgilisine duyduğu hayranlığı ve sevgiyi şu sözlerle dile getirdi: "Bugünden tam 15 yıl önce, hayatlarımızın birleştiği o gün… Teşekkürler kader, bu harika adamı hayatıma sokarak bana karşı bu kadar cömert davrandığın için. Dürüst, mert, koca yürekli adamım; bir kaya kadar güçlü ama bir fısıltı kadar hassas… Benim gücüm, şefkatim, kahramanım. Seni seviyorum." Bettina Machler’in romantik kutlaması, kısa sürede takipçilerinden büyük beğeni ve tebrik mesajları aldı. Çiftin 15 yılı geride bırakan mutlu ve örnek birlikteliği, cemiyet hayatının en çok konuşulan ve beğenilen ilişkileri arasında yer almaya devam ediyor.