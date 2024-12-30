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2024’ün tarz ve şık kadınları…

Stilleriyle kadınların tarzlarına ilham olan cemiyet hayatının şık kadınları 2024 yılında da ihtişamlı kombinleriyle göz doldurdular.

Giriş: 30 Aralık 2024 Pazartesi
2024’ün tarz ve şık kadınları…

Etkinlikler, organizasyonlar ve görkemli düğün törenleriyle bir yılı daha geride bıraktık. Sene boyunca cemiyet hayatının modasever hanımları giyindikleri kıyafetlerle tüm dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Büyüleyici tarzları ve ilham olan stilleriyleriyle Suzan Sabancı Dinçer, Feryal Gülman, Berrak Barut gibi birçok isim şıklıklarıyla göz dolduran isimlerden oldu. Şık görüntüsüyle her zaman beğenilen iş insanı Suzan Sabancı Dinçer ise 2024’de sosyal alanlarda pek gözükmese de katıldığı özel davetlerde de tarzının hakkını verdi. Stiliyle özgür, rahat bir tavır sergileyen Sanem Tezman bu sene de şıklığıyla hafızalara kazınan isimlerden biri oldu. Ünlü tasarımcıların özel kreasyonlarını üzerlerinde ustalıkla taşıyan Ronit Gülcan, Melisa Von Faber Castell ve Nazlı Sabancı da 2024’ün kombinleriyle unutulmaz isimlerinden oldular.

Tarz ve şık Moda tasarım elbise kombin

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