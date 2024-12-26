2025 dilekleri...

Hediye Güral Gür:

2024 aslında keyifle başladığımız ve öyle devam etmesini umduğumuz bir seneydi. Her seneye böyle umutlarla ve dileklerle giriyoruz. Şimdi yine öncelikle sağlık, huzur, mutluluk. Ülkemize de güzellikler dileyerek yeni yılı bekliyoruz.

Nazlı Çarmıklı Gezer:

2024 herkes için üzücü bir yıl oldu. Ben 2025’in çok sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, kadınlar ve kız çocukları için çok daha umut verici bir sene olmasını diliyorum.

Neşe Gönül:

Çocuklarımızın, kadınlarımızın her zaman sevgi ve saygı gördüğü bir dünya istiyoruz. 2025’te barış istiyoruz.

Öznur Yakın:

Hepimize önce sağlık, huzur ve ülkemize de çok insanlık getirsin.

Nil Bentürk Uyguner:

2025 herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin.

Hülya Eltemur:

2025’te bütün dünya hiç olmazsa bir parça da olsa barışı yaşayabilir. Herkese huzur, sağlık ve mutluluk getirsin.