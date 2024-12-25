"Sağlık, huzur, barış"

2024 yılını iyisiyle kötüsüyle geçiren iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Hacı-Nazlı Sabancı, Melisa Mutlu, Maya Bitargil, Pelin Akın Özalp yeni yıldan huzur, barış, mutluluk diledi.

Hacı Sabancı:

Bölgemizde bir sürü savaş var. İnşallah hepimiz için barış dolu, huzur dolu, ülkemiz için en iyisinin olduğu herkesin sağlıklı olduğu bir yıl diliyoruz.

Nazlı Sabancı:

Bende barışın olduğu, sağlıklı, herkes için başarılı, çok mutlu bir yıl diliyorum.

Maya Bitargil:

2025 çok sevgi dolu olsun. Neşeli olsun, sağlıklı olsun ve birlik olduğumuzu hissettiğimiz bir yıl olsun.

Melisa Mutlu:

2024’te dünyada istemediğimiz bir sürü olay oldu. 2025’in huzur ve sevgi dolu bir yıl olmasını diliyorum.

Pelin Akın Özalp:

2025 ülkemiz için daha verimli ve ekonomik olarak da güzel adımların atılacağı bir sene olacak gibi gözüküyor. O yüzden heyecanlıyız.