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2025'e mesaj...

Cemiyet hayatı 2025 yılından sağlık, mutluluk ve huzur diledi.

Giriş: 24 Aralık 2024 Salı
2025'e mesaj...

Demet Sabancı Çetindoğan:

Hem dünyaya hem ülkemize; barış ve huzur dolu bir ortam diliyorum. 2025’i böyle bir umutla bekliyoruz.

Elif Dürüst:

2024 zor bir yıldı. Benim içinde zor bir yıldı. Çok büyük bir kaza geçirdim. 2025’te ben o yüzden önce sağlık istiyorum. Sonrada herkesin daha insan olmaya çalıştığı ve daha toleranslı bir sene olsun.

Erdinç Acar:

Umarım 2025, 2024’ten çok daha sağlık dolu, huzur dolu bir yıl olur.

Esra Eczacıbaşı Coşkun:

Sanat dolu çok güzel bir yıl olsun.

Feryal Gülman:

Barış dolu bir yıl olsun. 2024’te yaşanan savaşlar bizi çok yordu. Savaşın 'S' harfini bile duymayacağımız ve sadece barışı konuşacağımız bir 2025 olsun.

Fulya Özkanca:

2025 yılı için mutlu, sağlıklı ve özellikle barış dolu bir yıl olmasını diliyoruz.

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