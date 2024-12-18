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Yeni yıla renkli partiler...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, yeni yıla girmemize sayılı günler kala yaptıkları eğlenceli partilerle 2024'e veda ediyor.

Giriş: 18 Aralık 2024 Çarşamba
Yeni yıla renkli partiler...

İş ve cemiyet hayatının ünlü hanımları 2024'e erken veda etti. Arkadaşlarıyla evde bir araya gelen Melda Kosif, Hilal Kosif Piles ve Evelize Kosif, beyaz giyinerek parti verdiler. Aynı ekip akşamda birlikte siyah-beyazlı konsepleriyle eğlendiler. Bilgün Dereli ise kızı Ayşe Boyner ile yeni yıl yemeği yedi. Kızı için kokinalarla süslenmiş bir sofra hazırlayan Dereli, 2024 yılını birlikte evlerinde uğurladı. Sarı bir elbise giyinen Ayşe Boyner'in annesi Bilgün Dereli ise siyah elbisesi ve yeni yılın rengi kırmızılı tokasıyla 2024'ü uğurladı.

evelize kosif ayşeboyner Bilgünsazak 2024

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