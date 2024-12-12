Cankurtaran, son yolculuğuna uğurlandı

ÇABA Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran önceki gün hayata gözlerini yumdu. Cankurtaran, uzun süre mücadele ettiği kemik hastalığı ve ailesindeki sağlık sorunları ile kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ölümü, tıp camiası ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanan Özlem Cankurtaran'ın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Törene; Emine Özilhan, Sevil Sabancı, Ayşegül Dinçkök, Simay Kamer, Hüsamettin-Simla Beyazıt, Eda Kosif, Osman Çarmıklı, Cihan Kamer gibi pek çok isim katılarak Cankurtaran Ailesi'ne başsağlığı verdi. Türkiye’de "Modern tıbbın filozofu" olarak bilinen ve başarıları ile hayat mücadelesiyle pek çok kadına ilham veren Dr. Özlem Cankurtaran, 2015-2019 yılları arasında ÇABA Derneği Başkanlığı görevini de üstlenmişti.

Onur AYDIN