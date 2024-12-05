İş dünyasının ünlü isimlerinden Caroline Koç, kızı Aylin ve kardeşi Christina Giraud ile çıktığı tatilden fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından yayınladı. Yoğun iş temposuna ara veren Koç, seyahatlerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kumsalda huzurlu bir tatil geçiren Caroline Hanım ve kızı Aylin Koç beraber eşsiz doğanın ve denizin keyfini çıkardılar. Caroline Koç paylaşımına, "Güneşin öptüğü anılar ve aileniz ve arkadaşlarınızla geçireceğiniz değerli anlar! Bir dahaki sefere kadar cennet" notunu düştü.