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Ali Koç, Ülker'in sorularını yanıtladı

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'e röportaj vererek bilinmeyenlerini anlattı.

Giriş: 12 Kasım 2024 Salı
Ali Koç, Ülker'in sorularını yanıtladı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Murat Ülker kendi internet sayfası için yakın dostu Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile röportaj yaptı. Koç'a iş, özel ve spor yaşamından merak edilenleri soran Ülker'in sorularından birisi de Ali Koç’un Fenerbahçeli imajından memnun musun? oldu. Koç 'Hayat, keşke diyecek kadar uzun değil. Fenerbahçe için yaptıklarımdan bir gün pişmanlık duymadım. Allah bana Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlık makamını nasip etti; bu makamda oturuyorsanız “keşke” değil “iyi ki” dersiniz.' yanıtını verdi. Koçlar'ın aile bağlarının oldukça kuvvetli olduğuna dikkat çeken Murat Ülker, Vehbi Bey’in değerlerini korumaya özen gösteriyorsunuz. Yeni kuşakların bu değerlere bağlılığı konusunda sorunlar yaşıyor musunuz diye sordu. İş insanı Ali Koç ise 'Biz, evet, sizin de söylediğiniz gibi birbirine ve geleneklerine bağlı olarak yaşamaya devam eden bir aileyiz. Dünya değişiyor, dünya değiştikçe insanlar da değişiyor. Değişim hepimiz için kaçınılmaz bir unsur fakat değişirken kültürel ve geleneksel erozyona uğramamak hepimiz için temel ilkeler olmalı. Yeni kuşak elindeki bir telefonla, tabletle ya da bilgisayar aracılığıyla tüm dünya kültürlerini tanıma imkanına sahip. Bu büyük bir zenginlik olduğu kadar kontrol edilmediği takdirde kişiyi kendi kültüründen uzaklaştırması mümkün olan bir tehlike. Kültürel zenginlik insan gelişimi için sınırsız bir kaynak. Bunun avantajlı yönleri olduğu kadar dezavantajları da var. Bir defa unutmamamız gereken en temel ilkeler vatanını, milletini ve bayrağını sıkı sıkı korumak, sahiplenmek. Kendinize bir yol gösterici arıyorsanız o yolu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek bulabilirsiniz. Umudunuzu kaybetmeyin ve kendinizi geliştirin. Özel yeteneklerinizi keşfedin yeni şeyler denemekten korkmayın, başarısız olmanın öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu unutmayın.' dedi.

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