Güncel

Sanatseverler 'DOKİ - DOKİ' sergisinde...

Sanatın pek çok formuyla iç içe olan sanatçı Erkut Terliksiz, “DOKİ DOKİ” isimli resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Giriş: 04 Kasım 2024 Pazartesi
Sanatseverler 'DOKİ - DOKİ' sergisinde...

Erkut Terliksiz küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “DOKİ - DOKİ” isimli resim sergisi ile DG Art Project ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşturdu. “Resim yapmanın ilk kuralı, kural olmamasıdır.” diyen Terliksiz; eserlerindeki heyecan, korku, aşk ve endişe gibi yoğun duyguları izleyicilerde merak uyandıran, enerji dolu ve evrensel bir dilde duygularını ifade etmeye çalışan figürlerle veriyor. Renkleri ve ritimleriyle üç boyutlu bir etki yaratan ve birer çizgi film kahramanını andıran figürler; içinde barındırdıkları gizli hikâyeleri ile izleyicileri eserlerin içine çekiyor. Eserlerini planlamadan, sınır çizmeden anlık değişen duygu durumuna göre resmeden sanatçı yurt dışında yaptığı çok başarılı sergilerin ardından uzun bir aradan sonra İstanbul’da bir solo sergi ile sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan eserler taşıdığı izlerle hem Japon anime kültürüne bir gönderme yapıyor hem de tüm izleyicilere hitap eden bir duygu yoğunluğu sunuyor. İzleyicilerin sadece görsel olarak değil, duygusal anlamda da içine çeken sergi adını Japoncada kalbin hızla atmasını betimleyen bir ses efekti olan “DOKİ-DOKİ” den alıyor. Küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “DOKİ - DOKİ” isimli sergi, 28 Kasım 2024 tarihine kadar DG Art Project’te ziyaret edilebilir.

Hakan YAĞCI

DOKİ DOKİ Erkut Terliksiz sergi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Caddeler keyifli gün...

İş insanı Erdal Matraş eşi Esra Matraş ile Bebek'te form tutarken, Tilda Tezman ise oyuncu dostu Ali Poyrazoğlu ile caddedeydi...
Davetler 'Osmanlı Kültürü' şık davette tanıtıldı

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Osmanlı döneminden ilhamla tasarlanan özel ve sınırlı sayıda üretilen kalem "Osmanlı Kültürü'nün" tanıtım davetinde bir araya geldiler.
Güncel İstanbul Maratonu'nun özel destekçileri...

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nda iş insanı Caroline Koç, Ümit Boyner ve Zeynep Üstünel yardım derneklerine destek için koştular.

Magazin Hattı Özel açılış...

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu ev sahipliğinde özel bir açılış daveti gerçekleştirildi.
Güncel Bir Dilek Tut Derneği için koştular

Genç iş insanı Allan Hakko, kız arkadaşı Selin Yağcıoğlu ile birlikte 46. İstanbul Maratonu'nda 'Bir Dilek Tut Derneği' için koştu.
Güncel Bieber çiftinden 'Aile' pozu...

Şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, ağustos ayında dünyaya gelen oğulları Jack Blues ile birlikte ilk fotoğraflarını paylaştı.
Magazin Hattı “Mavi Seyir” sergisi...

Ressam Ayşen Can’ın “Mavi Seyir” adını taşıyan yeni sergisi sanatseverlerle buluştu.

Güncel Ayaydın Ailesi'nin mutlu günü...

Ayaydın Ailesi'nin genç kuşak temsilcilerinden Mimar Mehmet Can Ayaydın ve Gamze Korkmazcan çifti görkemli düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Güncel Oğluna poz verdi

Ailesiyle Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, plajda oğlu Cem'e poz verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Jet Set Ed Westwic baba oluyor!

Gossip Girl dizisiyle dünya çapında tanınan ve Chuck Bass karakteriyle gönüllere taht kuran Ed Westwick, baba olmaya hazırlandığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Davetler 30. yıla özel davet...

Daha mavi bir gelecek ve yeşil bir Türkiye için kurulan TURMEPA, 30’uncu yaşını yeni projelerle taçlandırdığı özel bir geceyle kutladı.

Haftanın Şıkları Spor ve şık

Arzu Sabancı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.