Koç'tan Beşiktaş'a özel uğurlama...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Thun Arena’da Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Lugano maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla İsviçre’nin Thun kentine gitti. Başkan Hasan Arat ile kafilede yer alan Divan Kurulu Üyesi ve Fiba Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin, başka bir uçuş için tesadüfen Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan Beşiktaş'ın yaşayan en eski üyesi, Divan Kurulu Üyesi, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ile bir araya geldi. Başkan Hasan Arat, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve futbolcularla bir süre sohbet eden Rahmi M. Koç, temsilcimizi yakından takip ettiğini Arat’a ifade etti. Koç ile Özyeğin, siyah-beyazlılarımıza Lugano maçında başarılar diledi.