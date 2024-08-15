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Plajın iddialı tarzları...

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan ve Nazlı Sabancı plaj tarzlarıyla dikkat çektiler.

Giriş: 15 Ağustos 2024 Perşembe
Plajın iddialı tarzları...

Moda ile yakından ilgilenen tarz sahibi kadınların ilgiyle takip ettiği Yasemin Özilhan plaj tarzıyla birbirinden iddialı pozlara imza attı. Takipçileri için objektif karşısına geçen Yasemin Özilhan, kendi stilini yansıttığı plaj tarzını modaseverlerin beğenisine sundu. Beyaz transparan bir elbise giyinen Özilhan, içine giyindiği desenli bikinisiyle modayı yakaladı. Genç iş insnaı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'da Bodrum'da plaj kombinini sosyal medya hesabından yayaınladı. Örme beyaz bir elbise ile poz veren Sabancı, bikini olarak ise siyah ve yüksek belli bir model tercih etmişti.

Yasemin Özilhan Nazlı Sabancı Moda plaj yaz

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