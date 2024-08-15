Plajın iddialı tarzları...

Moda ile yakından ilgilenen tarz sahibi kadınların ilgiyle takip ettiği Yasemin Özilhan plaj tarzıyla birbirinden iddialı pozlara imza attı. Takipçileri için objektif karşısına geçen Yasemin Özilhan, kendi stilini yansıttığı plaj tarzını modaseverlerin beğenisine sundu. Beyaz transparan bir elbise giyinen Özilhan, içine giyindiği desenli bikinisiyle modayı yakaladı. Genç iş insnaı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'da Bodrum'da plaj kombinini sosyal medya hesabından yayaınladı. Örme beyaz bir elbise ile poz veren Sabancı, bikini olarak ise siyah ve yüksek belli bir model tercih etmişti.