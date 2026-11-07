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İyilik için koşacak

İş insanı Allan Hakko, ilk maraton deneyiminin ardından gözünü 2027 Londra Maratonu'na dikti; antrenman koçu eşliğinde daha hızlı ve sakatlıksız bir hazırlık süreci hedefleyen Hakko, bu kez iyilik için koşacak.

Giriş: 07 Kasım 2026, Cumartesi 10:13
İyilik için koşacak
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
İyilik için koşacak
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO
ALLAN HAKKO

İş ve cemiyet dünyasının tanınan isimlerinden iş insanı Allan Hakko, maraton serüveninde yeni bir sayfa açıyor. Geçtiğimiz yıl ilk 42.2 kilometrelik maratonunu geride bırakan Hakko, şimdi gözünü 2027 Londra Maratonu'na dikti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni hazırlık dönemini müjdeleyen Hakko, bu kez hedefi daha da yükseltti. Hazırlık sürecinde profesyonel destek alacağını belirten başarılı iş insanı, antrenman koçu ile birlikte çalışacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl koştuğu ilk maratonu "acımasız ama unutulmaz" olarak nitelendiren Allan Hakko, bu kez sürecin hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok daha kontrollü geçmesini hedefliyor. Sadece sportif bir hedefle sınırlı kalmayan bu yolculukta Hakko, anlamlı bir amaca da imza atıyor. Hayırseverlik amacıyla koşacağını belirten ünlü isim, destek olmak isteyen takipçileri için yakında bir bağış toplama kampanyası ve bağlantı paylaşacağını duyurdu.

allan hakko Londra Maratonu
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