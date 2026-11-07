İyilik için koşacak

İş ve cemiyet dünyasının tanınan isimlerinden iş insanı Allan Hakko, maraton serüveninde yeni bir sayfa açıyor. Geçtiğimiz yıl ilk 42.2 kilometrelik maratonunu geride bırakan Hakko, şimdi gözünü 2027 Londra Maratonu'na dikti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni hazırlık dönemini müjdeleyen Hakko, bu kez hedefi daha da yükseltti. Hazırlık sürecinde profesyonel destek alacağını belirten başarılı iş insanı, antrenman koçu ile birlikte çalışacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl koştuğu ilk maratonu "acımasız ama unutulmaz" olarak nitelendiren Allan Hakko, bu kez sürecin hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok daha kontrollü geçmesini hedefliyor. Sadece sportif bir hedefle sınırlı kalmayan bu yolculukta Hakko, anlamlı bir amaca da imza atıyor. Hayırseverlik amacıyla koşacağını belirten ünlü isim, destek olmak isteyen takipçileri için yakında bir bağış toplama kampanyası ve bağlantı paylaşacağını duyurdu.