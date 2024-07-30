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Tatilcileri buluşturan davet...

Simla-Hüsamettin Bayazıt, Jülide-Mehmet Ali Berkman ve Tuğçe-Ekrem Vardar çifti Bodrum'da düzenlenen lansman davetinde bir araya geldi.

Giriş: 30 Temmuz 2024 Salı
Tatilcileri buluşturan davet...

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği, rafine ve sofistike kimliği ile tanınan


Range Rover markası, 27-28 Temmuz tarihlerinde dünyanın en seçkin noktalarından Bodrum’da,


Villa Maçakızı’nın keyifli atmosferinde geçtiğimiz yılın ardından, bu sene de Range Rover House


etkinliğini gerçekleştirdi. Range Rover House kapsamında misafirler, iki gün boyunca gastronomi,


sanat, wellness ve gustolu yaşam konularının ele alındığı bilinenin ötesinde deneyimler yaşama fırsatı


elde etti. Alanında uzman isimler, markanın dünyasını ve kendine özgü modern lüks felsefesini


derinlemesine sundu. 27 Temmuz Cumartesi akşamı gerçekleşen kokteyl davetinde, yurtdışından özel


olarak getirilen başarılı bir ekip misafirlere keyifli anlar yaşattı. Proje kapsamında, dünya çapında tanınan heykeltraş Seçkin Pirim, özel eser seçkisiyle misafirleri sanatın büyülü dünyasıyla buluşturdu. Davete; Jülide-Mehmet Ali Berkman, Tuğçe Eyilik Vardar-Ekrem Vardar, Simla-Hüsamettin Bayazıt ve Zafer Kozanoğlu gibi iş-sanat ve cemiyet hayatının önemli simaları katılım gösterdi.

Onur AYDIN

Borusan Otomotiv BODRUM lansman

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