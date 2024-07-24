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Sarı temalı yaz daveti...

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bodrum'da düzenlenen yaz davetinde bir araya geldi.

Giriş: 24 Temmuz 2024 Çarşamba
Sarı temalı yaz daveti...

Osmanlı’nın güzellik sırrı olan, harem kadınlarının parlak ve pürüzsüz bir cilt elde etmek için kullandıkları Çiğdem Çiçeği ile formüle edilmiş dermokozmetik vegan markası Cosmed Cosmeceuticals, Caja By Maxx Royal'de düzenlediği brunch’ta önümüzdeki döneme ait hedeflerini açıkladı. Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğindeki davete cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı. Pervin Ersoy, Öznur Yakın, Bahar Şer, Nergis Pekuysal gibi ünlü isimler brunch’ta buluştu. Düzenlenen güneş konseptli davete sarı kıyafetleriyle katılan hanımlar birlikte kahvaltı yapıp Dermatolog Çağda Çelikten Öncel, Cosmed marka sahibi ve CEO’su Deren Öztürk Mataracı ile ‘’Neden dermokozmetik ürünler kullanmalıyız. Güneşten korunmanın yolları, ergenlikte cilt bakımı nasıl olmalı’’konuları hakkında bilgi aldılar.


BODRUM Pervin Ersoy Bahar Şer,

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