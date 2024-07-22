Doğulu ile eğlendiler...

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Türkiye’nin en sevilen müzisyenlerinden Kenan Doğulu’yu her sene olduğu gibi bu yaz da misafir etti. Kenan Doğulu, havuz terasında düzenlenen bu büyüleyici gecede özel olarak hazırlanan sahne tasarımı ve konseptiyle misafirlerine eşsiz bir atmosferde müzik ziyafeti ve unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Caresse Bodrum ev sahipliğinde gerçekleşen bu müzik ve eğlence dolu geceye Volkan-Sanem Büyükhanlı, Fikret Orman-Tuğba Coşkun, Cem Hakko, Sevan Bıçakçı, Mert-İdil Fırat, Hande-Mehmet Gamgam, Aslı Ekşioğlu, Kaan-Nazlı Sert, Yurdal Sert, Asuman-Hüsnü Güreli ve Berna-Ergin Ataman gibi isimler de katıldı.

Hakan YAĞCI