Paris'ten sonra ilk kez Bodrum'da tanıtıldı

Lüks mücevher markası Begüm Khan, dünyaca ünlü Caviar Kaspia ile sınırları aşan bir iş birliğine imza attı. Caviar Kaspia’nın Akdeniz enerjisinden ve Begüm Khan’ın renkli dünyasından etkilenerek kurulan bu seçkin birliktelik, Paris’ten sonra Türkiye’de ilk kez Bodrum’da tanıtıldı. Bodrum Maxx Royal’de açılan ikonik Caviar Kaspia Restaurant’ta gerçekleşen bu özel davet, Begüm Khan kurucusu Begüm Kıroğlu ile Caviar Kaspia sahibi Ramon Mac Crohon ev sahipliğinde gerçekleşti. Davet, Melissa Faber-Castell, Melisa Tapan Sabancı, Ece Sükan, Victoria Von Faber-Castell, Refik Anadol, Serdar Gülgün, Şadi Eliyeşil, Mert Ayaydın, Canan Çehreli, İzi Adato, Caroline Waldburg, Delia Lachance, Efsun Erkılıç Anadol, Güney Kıroğlu, Margaux - Murat Oktay, Pia Adora Rabagny, Zoran Lalvani, Şirin - Jason Talbot ve Zeynep Utku gibi tanınmış ünlü ve cemiyet hayatından konukları bir araya getirdi. Bodrum’un eşsiz doğası ve Caviar Kaspia’nın unutulmaz Akdeniz lezzetleri ile davetliler, lüks ve şıklığın buluştuğu, mücevherin ve havyarın ışıltılı dünyasında benzersiz bir yolculuğa çıktı.