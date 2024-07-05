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Koç’tan milli futbolcu Günok'a mektup!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Milli Takım kalecisi Mert Günok'a tebrik mektubu gönderdi.

Giriş: 05 Temmuz 2024 Cuma
Koç’tan milli futbolcu Günok'a mektup!

Beşiktaş Spor Kulübü, Rahmi Koç'un A Milli Futbol Takımı file bekçisi Mert Günok'a tebrik mesajı gönderdiğini duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba’nın kadim dostu, kulübümüzün yaşayan en eski üyesi, Divan Kurulu Üyemiz, Koç Holding Onursal Başkanı Sayın Rahmi M. Koç’tan futbolcumuz Mert Günok’a tebrik mesajı" denildi. Rahmi Koç, Mert Günok'u tebrik ettiği mesajında şu ifadeleri kullandı: "Mert evladım, yaptığın plonjon ile gelen gole mani olup Türkiye'nin kaderini değiştirdin. Seni candan tebrik ediyorum. Aman sağlığına dikkat et. Başarılarının devamını diler, gözlerinden öperim."

Mert Günok Rahmi Koç Koç Holding

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