Semahat Arsel'le geçmişe yolculuk...

Serinin ilk konuğu olarak Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel oldu. Koç Holding’in Bizden Haberler dergisinde yer verilen söyleşide Semahat Arsel; Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’da geçen çocukluğunu, ailesiyle ilişkilerini ve o dönemin geleneklerini dinleyicilerle paylaştı. Koç Holding’in Bizden Haberler’in 521’inci sayısı yayınlandı. Bizden Haberler’de Vehbi Koç Vakfı’nın YouTube ve Spotify hesaplarında dinleyicilerle buluşan Podcast serisinin ilk konuğu Semahat Arsel ile yapılan söyleşiye de yer verildi.