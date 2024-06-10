İş insanı Caroline Koç, yakın arkadaşı Nüket Mutlu ile Tanzanya'nın kuzeydoğusunda bulunan Kilimanjaro Dağı'na tırmandıkları anılarını paylaştı. Afrika kıtasının en yüksek dağı olan ve 1987 yılında, kendine özgü tabiatı, UNESCO tarafından Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilen dağa 6 yıl önce çıkan Koç ve Mutlu uzun ve zorlu tırmanış sonrası zirveye ulaştıklarında çekildikleri fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından '6 yıl olmuş. Heyecan dolu Kilimanjaro tırmanışımız' notunu düşerek yayınladılar.