Güzelleştiren davet

‘Senin güzelliğin senin ışıltın’ mottosuyla Akatlar’da hizmet veren Glowika Beauty Center, önceki gün şık bir davetle cemiyet ve iş dünyasından isimleri Morini’deki öğlen yemeğinde ağırladı. Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğinde davete cemiyet dünyasından seçkin davetliler katılarak hizmetleri kurucusu Begüm Öztap’tan dinlediler. İç Mimar olan Öztap, uzun bir süredir hayali olan güzellik merkezini açmanın mutluluğunu davetlilerle paylaştı. Güzellik merkezinin iç mimarisinin de kendisine ait olduğunu belirten Begüm Öztap güzellik merkezlerinde son teknoloji cihazlarla ve alanında uzman kişilerle tepeden tırnağa kaliteli hizmet verdiklerini belirtti. Davetine katılan isimler arasında; Pervin Ersoy, Şükran Güzeliş, Öznur Yakın, Feryal Gülman, Nergis Pekuysal, ve İpek Köse vardı.