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Koç'un vasiyeti gerçek oldu!

Caroline Koç, merhum eşi Mustafa Koç'un hayattayken çok istediği golf sahasını hayata geçirdi. Koç, Riva'daki 'Mustafa V. Koç Golf Sahası'nda özel bir davet vererek dostlarını ağırladı.

Giriş: 06 Mayıs 2024 Pazartesi
Koç'un vasiyeti gerçek oldu!

Merhum işadamı Mustafa Koç'un, hayattayken Riva'da 29 milyon dolara aldığı arazi, vasiyeti üzerine golf sahası oldu. Caroline Koç'un girişimleriyle hayata geçen proje, hafta sonu Caroline Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen yemek davetiyle tanıtıldı. Dostlarını ağırlamanın heyecanını yaşayan Caroline Hanım, masa düzenini kendi markasıyla oluşturdu. Peçetelerdeki Mustafa Koç'un golf yaptığı sıradaki silüet baskısı ise masanın dikkat çeken parçalarındandı. 5810 metre uzunluğunda sessiz ve yeşil bir vadi üzerine kurulan 70 parlık şampiyona golf sahasında, eğitim ve çalışma alanı, kısa oyun akademi sahası, ikisi çift tasarlanan 9 çukurlu golf sahası ve üyelere özel bir kulüp de bulunuyor.

Mustafa V. Koç Golf Sahası Caroline Koç MUSTAFA KOÇ

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