Kraliçeler buluştu

İspanya Kraliçesi Letizia ve Hollanda Kraliçesi Maxima, bugün Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda bir araya geldi. İspanya kraliyet ailesi için düzenlenen karşılama törenine katılan iki ülke kraliçesi, zarafetleriyle dünya basınının dikkatini çekti. 51 yaşındaki Kraliçe Letizia, Hollanda'ya yaptığı resmi ziyaretin ilk gününde 52 yaşındaki Kraliçe Maxima'yı ağırladı. İspanya Kralı Felipe ile Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın da dâhil olduğu buluşma, iki kraliyet ailesi arasındaki dostluğu güçlendirme amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik için iki çocuk annesi Kraliçe Letizia, gösterişli geniş kollu, mavi tüvit elbiseyi tercih ederken; Kraliçe Maxima, kırmızı bluz ve kırmızı midi kesim etekle kırmızı şapkadan oluşan kıyafet seçimiyle dikkat çekti. Her ikisi de 56 yaşında olan İspanya Kralı Felipe ile Hollanda Kralı Willem-Alexander'in eşlerinin yanında hazır bulunduğu buluşma, İspanya kraliyet çiftinin dün Hollanda'ya ayak bastıktan sonra Amsterdam'daki bir resepsiyona katılmasının ardından gerçekleşti. Çift, yoğun resmi gündemlerinin ilk durağı olarak Hollanda'da yaşayan İspanyol topluluğuna Amsterdam'da verilen resepsiyona katıldı. Toplantıya bizzat kral ve kraliçe başkanlık ederken, Felipe ülkesinin halkını öven bir konuşma yaptı.