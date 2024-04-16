Kosifler'e hırsızlık şoku!

Tatilcilerin kabusu haline gelen oto hırsızlannın hedefi bu kez genç iş insanı Hakan Kosif ve ailesi oldu. Kosifler ailece bayram tatili için gittikleri Selanik'te hırsızlık şoku yaşadılar. Selanik'te gittikleri bir mağazanın otoparkında arabalarına hırsız giren ve araçtaki eşyaları çalınan aile, gördükleri manzara karşısında polise giderek şikayetçi oldular. Evelize Hanım, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini bilgilendirirken bu tarz otomobil hırsızlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu.