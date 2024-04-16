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Kosifler'e hırsızlık şoku!

Genç iş insanı Hakan Kosif, eşi Evelize Kosif ve çocuklarıyla birlikte gittiği Selanik seyahati sırasında arabalarına hırsız girdiğini ve maddi zarara uğradıklarını belirtti.

Giriş: 16 Nisan 2024 Salı
Kosifler'e hırsızlık şoku!

Tatilcilerin kabusu haline gelen oto hırsızlannın hedefi bu kez genç iş insanı Hakan Kosif ve ailesi oldu. Kosifler ailece bayram tatili için gittikleri Selanik'te hırsızlık şoku yaşadılar. Selanik'te gittikleri bir mağazanın otoparkında arabalarına hırsız giren ve araçtaki eşyaları çalınan aile, gördükleri manzara karşısında polise giderek şikayetçi oldular. Evelize Hanım, durumu sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini bilgilendirirken bu tarz otomobil hırsızlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek uyarıda bulundu.

Hakan Kosif evelize kosif

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