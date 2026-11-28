Sosyal medya paylaşımları ve farklı alanlara uzanan merakıyla dikkat çeken Pınar Sabancı, insana ve geleceğe dair derinlikli sohbetlerin yer aldığı özel bir buluşmayı takipçileriyle paylaştı. "Merak Ediyorum, Öyleyse Varım" mottosuyla bir araya gelinen gecede; hafızadan yapay zekaya, edebiyattan felsefe ve psikolojiye uzanan geniş bir yelpazede keyifli tartışmalar yaşandı. Paylaşımında gecenin atmosferini aktaran Sabancı, buluşmada ele alınan başlıkları şu sözlerle özetledi: "Hafıza, bellek, yapay zeka, edebiyat, felsefe, psikoloji, kısaca insana dair pek çok şey konuştuğumuz harika bir akşam oldu." Farklı disiplinlerin kesiştiği bu sohbetlerde, insan zihninin işleyişinden teknolojinin dönüşümüne, sanatın ve düşüncenin insan varoluşundaki yerine kadar pek çok konu masaya yatırıldı. Gecenin sonunda sohbete katkı sunan isimlere teşekkür eden Pınar Sabancı, "Katılan ve bu sohbete ortak olan konuklarıma sonsuz teşekkürler" notunu düştü. Sabancı, özel buluşmanın kayıtlarının "Yakında YouTube’da" izleyiciyle buluşacağını duyurarak meraklılarını bekleyişe geçirdi.