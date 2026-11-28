Brandsandmore Alışveriş Şenliği, bu yıl “Christmas Wonderland” temasıyla Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da gerçekleşti. Etkinliğe katılan Derin Mermerci, ayakta duracak hâli olmadığını ancak söz konusu hayvanlar olunca etkinliğe katılmak istediğini söyledi. Hayvanlara yönelik yardım çalışmalarından bahseden Mermerci, “Çok hastayım, ayakta duracak hâlim yok ama söz konusu hayvanlar olunca katılmak istedim. Bu hafta dört tane sahiplendirme yaptık. Yeterli desteği görüyor muyuz? Hayır tabii ki. İnsanların da kendilerine göre dertleri, yorgunlukları var. Mama gönderiyorlar ama bakamıyorlar. Allah bana güç kuvvet versin, ben de bu işin peşinde koşmaya devam edeyim” dedi. Geçtiğimiz dönemde evine tekne çarpmasıyla gündeme gelen Mermerci, evini satışa çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna ise net yanıt verdi. Evin babasından kendisine kalan bir hediye olduğunu belirten Mermerci, “Allah kimseye göstermesin ama ekmeğe muhtaç kalsam yine de satmam. Babamdan kalmış sonuçta” ifadelerini kullandı. Tarzıyla ilgili soruları da yanıtlayan Mermerci, kendisine yapılan övgüler karşısında esprili bir açıklamada bulundu. “50’ye merdiven dayamışım artık, eksik olmasınlar. Benim tarzım bir dakika! Hemen giyinir çıkarım. Boğa burcuyum, sıkıntıya gelemem” diyerek gülümsedi.

Eren GÜREL