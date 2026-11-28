Ahmet Güneştekin'in 'Kaldığımız Yerden' sergisi DG Art Gallery'da gerçekleşti. Güneştekin'in 60. Yaş Özel Sergisi, yoğun ilgi gördü. Dursun Gündoğdu ve Arzu Gündoğdu ev sahipliğinde gerçekleşen sergide Güneştekin, "8-10 yaşında resim yaparken ne hissediyorsam bugünde aynı şeyi hissediyorum. Değişen bir şey yok, sadece yaş alıyorsunuz. Yolculuğunuz anılar ve tecrübeyle birleşiyor. Hayatım hep sanatla geçti. 60'ıncı yaş sergisi önemli... Türkiye'de yapmak istedim. Bu galerinin ayrı önemi var. Kurulumundaki ilk sergi benimdi" dedi. Küratör Zeynep Öztürk, misafirlerle yakından ilgilendi. İş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok isim katılırken en dikkat çekici detay ise Feryal Gülman ve iş insanı sevgilisi Ali Kösedağ'ın el ele gelmesi gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

Eren GÜREL