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Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Nazlı Sabancı, genç iş insanı Hakan Sabancı'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

Giriş: 14 Şubat 2024 Çarşamba
Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı çiftinin oğulları Hakan Sabancı yeni yaşını yengesi Nazlı Sabancı'nın sürpriziyle kutladı. 33 yaşına giren Hakan Sabancı'ya ilk kutlama abisi Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı tarafından yapıldı. Nazlı Sabancı, yakın dostu ve Hakan Sabancı için evinde hazırlık yaptı. Evinde misafirlerini ağırlayan Nazlı Hanım, yemeğin ardından arkadaşına ve Hakan Sabancı doğum günü pastalarını kestirdi. Dilek tutup pastasını üfleyen Sabancı, yengesinin sürpriziyle duygusal anlar yaşadı.

Hakan Sabancı Nazlı Sabancı

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