Koçibey'den 2024 yazına şık tasarımlar...

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Seben Koçibey, 2021 yılında kurduğu mayo markası SK için kolları sıvadı. 'Mücevher niteliğinde mayolar' mottosuyla yola çıkan Seben Hanım, akşamüstü tekneden inerken sadece altına ipek bir pareo’yla, en şık yemeğe rahatça katılabilecek tarzda mayolar tasarladığını söyledi. Koçibey, dünyanın en önemli mağazalarında ve internette satışa sunduğu mayoları için kendisi gibi kaliteye düşkün kadınlara özel mayolar hazırladığının altını çizdi. Herşeyin en iyisini arzulayan ve isteyen kadınlar gibi, kendisinin de her yaz geldiğinde, hepsi birbirine benzeyen bir dolu mayo markası görmesine rağmen farklı bir bir mayo markası yaratmak idealiyle yola çıktığını söyleyen Seben Hanım, “Kadın, kendine layık gördüğü şeyler kadar özeldir” dedi. Aybala YILDIZ