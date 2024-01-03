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Koç alışverişte...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bir mağazada alışveriş yaptı.

Giriş: 03 Ocak 2024 Çarşamba
Koç alışverişte...

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bir mağazada alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Giyim tarzı ile iş dünyasının dikkat çeken isimlerinden Rahmi M. Koç İngiliz stilinin benimsendiği moda markası Edwards’ın Zorlu AVM’de yer alan mağazasını ziyaret ederek, abartısız lüks tarzına hitap eden koleksiyonu detaylı bir şekilde inceledi. Koleksiyonun zamansız ve klasik giyim tarzına hitap etmesini beğendiğini dile getiren Rahmi M. Koç, “Klasik giyinmek daima modadır, yani bir anlamda demode olmak da modadır. Siz değişmezsiniz ama moda devamlı değişir, moda gelir geçer değişmeyen klasik giyimdir.” açıklamasında bulundu.

Rahmi Koç Koç Holding alışveriş

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