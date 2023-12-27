İstanbul hatırası…

İş insanı Suzan Sabancı’nın davetlisi olarak İstanbul’a gelen eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Francois Sarkozy, Türk Mutfağı'nın leziz yemeklerinin tadının damağında kaldığını, ayrıca ilk kez geldiği İstanbul’un tarihi dokusu ve tarihi yerlerinin hafızasına kazındığını söyledi.İlk fırsatta tekrar ülkemizi ziyeret edeceğini söyleyen Sarkozy, eşsiz boğaz manzarasına hayran kaldığını da sözlerine ekledi. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın davetlisi olarak 11. Gala Modern davetine katılan Sarkozy'nin yanı sıra Sabancı'nın özel konukları arasında dünyaca ünlü modacı Naeem Khan’ da vardı.