Dubai'de yoga yaptılar...

İş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek mutluluğu yakayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Eylül 2021'de oğulları Cem'i kucaklarına almıştı. İkinci bebek için acele eden ünlü çiftten mutlu haber gelmişti. İkinci kez anne olan Aslışah Hanım, hamilelik kilolarından kurtulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yoga yaparak doğuma hazırlanan Demirağ, bebeğini kucağına aldıktan bir ay sonra spora yeniden başlamıştı. Ailece Dubai'de tatil yapan Aslışah Hanım eşi Kaan Demirağ ile birlikte yoga yaptıkları anları sosyal medya hesabından paylaştı. Aslışah Hanımın tatilde bile sporu bırakmaması ve hızla hamilelik kilolarından kurtulması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sporla kilo verip sıkılaştığını belirten Aslışah Alkoçlar Demirağ, takipçilerine spor tavsiyelerinde bulundu.