Güncel

Dubai'de yoga yaptılar...

Dubai'de ailece tatil yapan Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti manzara karşı yoga yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Giriş: 20 Aralık 2023 Çarşamba
Dubai'de yoga yaptılar...

İş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek mutluluğu yakayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Eylül 2021'de oğulları Cem'i kucaklarına almıştı. İkinci bebek için acele eden ünlü çiftten mutlu haber gelmişti. İkinci kez anne olan Aslışah Hanım, hamilelik kilolarından kurtulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Yoga yaparak doğuma hazırlanan Demirağ, bebeğini kucağına aldıktan bir ay sonra spora yeniden başlamıştı. Ailece Dubai'de tatil yapan Aslışah Hanım eşi Kaan Demirağ ile birlikte yoga yaptıkları anları sosyal medya hesabından paylaştı. Aslışah Hanımın tatilde bile sporu bırakmaması ve hızla hamilelik kilolarından kurtulması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sporla kilo verip sıkılaştığını belirten Aslışah Alkoçlar Demirağ, takipçilerine spor tavsiyelerinde bulundu.

Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ Dubai tatil yoga

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Fenerbahçeli Yarınlar Derneği’nden yeni yıl kutlaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği'nin yeni yıl davetine katıldı.
Güncel Esirtgen'den ortak sergi...

Cemiyet hayatının koleksiyoner ismi Nesrin Esirtgen, yıllarca beraber çalıştığı yakın dostu Haldun Dostoğlu ile yine hafızalarda kalacak bir sergiye imza attı.

Magazin Hattı Işıltılı davet..

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları mücevher davetlerinde bir araya geldiler.
Güncel Dubai'de yoga yaptılar...

Dubai'de ailece tatil yapan Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti manzara karşı yoga yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Güncel Aşıkların Londra gezisi...

Aşkları dolu dizgin devam eden Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu çifti Londra'da tatil yaptı.

Güncel Yeni yaşını kutladı

Aslıha Koruyan Sabancı, yeni yaşını dostlarıyla bir arada kutladı.
Güncel Özel açılış...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları açılışta bir araya geldiler.
Davetler Sabancı'nın 'Modern' misafirleri

Dünyaca ünlü isimler iş insanı Suzan Sabancı'nın davetiyle Gala Modern'in özel misafirleri oldular.
Güncel Eczacıbaşı'ndan 'İstanbul' manzarası...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul'da çektiği manzara fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel Sabancı'ya ailece kutlama

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
Güncel Benardete çiftinin torun sevinci...

İş insanı Adil Benardete ve eşi Beyhan Benardate, torun sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Magazin Hattı Erten'den özel sergi...

Ressam Banu Sağnak Erten’in 11 adet tuval üzeri yağlıboya eserinin yer aladığı sergisini düzenlediği şık bir davet ile açtı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.