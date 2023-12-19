Aşıkların Londra gezisi...

Geçtiğimiz ay ilişkilerinin 6. ayını kutlayan genç iş insanı Allan Hakko ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu, birlikte tatile çıktı. Çiftin yeni rotaları İngiltere oldu. Londra'da tatil yapan Hakko ve Yağcıoğlu şehri birlikte dolaşıp yemek romantik bir yemek yediler. Seyahatlerinden kareler paylaşan Selin Hanım sevgilinin heyecanını; 'Beni memleketine getirdiği için benden daha heyecanlı' notunu düştüğü fotoğrafıyla gösterdi. Aşkları yaz aylarında başlayan Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko ile Selin Yağcıoğlu çifti, birlikte bol bol seyahat ederek tatil yapmıştı.