Tohum Otizm Vakfı'ndan alışveriş festivali...

Tohum Otizm Vakfı, gelenekselleşen ve büyük ilgi gören Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali, Divan Kuruçeşme'de ziyaretçileri ile buluştu. Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali'nde bu yıl yine birçok tanınmış marka sosyal sorumluluk bilinci ile yerini alıyor. Alışveriş Festivali'nde, Tohum Otizm Vakfı kurucularının yanı sıra iş, sanat ve medya dünyasının ünlü isimleri tarafından hazırlanan birbirinden özel, sürprizler ile dolu özenerek hazırlanmış yılbaşı hediye sepetleri otizmli çocuklar yararına bağışa dönüşüyor. Festival; takı, giyim, dekorasyon, ev tekstil ürünleri, mücevher, kozmetik, aksesuar ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda 100'ü aşkın seçkin ve özel markanın ürünlerini 2 gün boyunca ziyaretçiler ile buluşturuyor. Festival'e bu sene 4 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. 20 yılda gerek özel eğitim okulu çatısı altında gerekse yurt çapında yaptığı projeler ile 802.059 otizmli çocuğun ve ailesinin hayatına dokunan Vakıf, herkesi 5-6 Aralık'ta Divan Kuruçeşme'de gerçekleşen Yılbaşı Alışveriş Festivali'ne katılarak otizmli çocukların eğitimine destek olmaya davet ediyor.

Onur AYDIN