Komedi Festivali'nde keyifli etkinlik...

BKM Organizasyonu ile, bu yıl 6. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali; geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Box’da, festivale özel olarak hazırlanan etkinliklerden Aşk ”Boğaz’dan” Geçeri Mi? de Sedef İybar, Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu’yu ilk kez seyirci ile buluşturdu. Erol Tezman, Hülya Eltemur, Özlem Cankurtaran, Yasemin Kamhi gelen konuklar arasındaydı. İstanbul’dan boğaza, boğazdan İstanbul’a, aşkın kalbine giden yol boğazdan geçer sözüne yakışır aşk dolu İstanbul sofralarına, yemeklerine ve tarihine tanıklık edilen, tadı damakta kalan lezzetli sohbet seyirciden tam not aldı. “kalbe giden yol boğazdan geçer mi, geçmez mi?” sorusuna yanıt aranan gecede, seyircinin de sohbete katılımı ile etkinlikte keyif dolu anlar yaşandı.